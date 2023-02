DUPLESSY & THE VIOLINS OF THE WORLD CAFE DE LA DANSE, 15 avril 2023, PARIS.

DUPLESSY & THE VIOLINS OF THE WORLD CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 20:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

Azimuth Productions (752089) présente ce concert « Pour des raisons de santé, nous sommes dans le regret d’annoncer le report du concert, initialement prévu au 04 octobre 2022, de Duplessy & The Violins of the World au Café De la Danse. Le concert se tiendra le 15 avril 2023, même heure, même lieu. »Deux ans après leur dernier Café de la Danse en 2020, Mathias Duplessy et ses accolytes reviennent pour un rappel de leur dernier album « Brothers Of Strings », suite audacieuse et créative de leur précédent album Crazy Horse. Ici , un boléro lancinant aux épices d’Asie (Texas Boléro), là , une valse lente aux effluves Japonaise (A Japanese in Paris), un jazz manouche chinois (Chinese Dumplings) ou un hommage à Bruce Lee (Kung-Fu)… Cet opus est complètement euphorisant, un véritable feu d’artifice de couleurs et d’énergie. La Guitare de Mathias vogue avec grâce et aisance dans tous les registres, enrobe et soutient les trois vielles qui s’entremêlent et se détache toujours harmonieusement. Le Vielle mongole d’Epi a souvent des accents de Gibson saturée, rock ou blues, tandis que le Erhu sensuel de Guo Gan s’aventure avec délice dans des improvisations « Grapeliennes » ou orientales. Le Nyckelharpa d’Aliocha, toujours d’une grande élégance tant au niveau des ornements que de la dynamique nous impressionne dans la reprise « Brothers In Arms » de Dire Straits, un des joyaux de l’album. L’autre reprise de l’album est une version déjantée du « Bon, la Brute et le Truand » de Morricone. On est plongé dans une chevauchée entre Western et Mongolie où la voix hallucinante d’Epi (qui couvre quasiment 4 octaves) nous fait littéralement décoller. En écoutant l’album « Brothers of Strings » nous sommes comme dans un film différent à chaque morceau et une envie se fait vite ressentir, celle de les voir sur scène… Duplessy trio Duplessy trio

Votre billet est ici

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

Azimuth Productions (752089) présente ce concert « Pour des raisons de santé, nous sommes dans le regret d’annoncer le report du concert, initialement prévu au 04 octobre 2022, de Duplessy & The Violins of the World au Café De la Danse. Le concert se tiendra le 15 avril 2023, même heure, même lieu. »



Deux ans après leur dernier Café de la Danse en 2020, Mathias Duplessy et ses accolytes reviennent pour un rappel de leur

dernier album « Brothers Of Strings », suite audacieuse et créative de leur précédent album Crazy Horse.

Ici , un boléro lancinant aux épices d’Asie (Texas Boléro), là , une valse lente aux effluves Japonaise (A Japanese in Paris), un

jazz manouche chinois (Chinese Dumplings) ou un hommage à Bruce Lee (Kung-Fu)…

Cet opus est complètement euphorisant, un véritable feu d’artifice de couleurs et d’énergie.

La Guitare de Mathias vogue avec grâce et aisance dans tous les registres, enrobe et soutient les trois vielles qui

s’entremêlent et se détache toujours harmonieusement.

Le Vielle mongole d’Epi a souvent des accents de Gibson saturée, rock ou blues, tandis que le Erhu sensuel de Guo Gan

s’aventure avec délice dans des improvisations « Grapeliennes » ou orientales.

Le Nyckelharpa d’Aliocha, toujours d’une grande élégance tant au niveau des ornements que de la dynamique nous

impressionne dans la reprise « Brothers In Arms » de Dire Straits, un des joyaux de l’album.

L’autre reprise de l’album est une version déjantée du « Bon, la Brute et le Truand » de Morricone. On est plongé dans une

chevauchée entre Western et Mongolie où la voix hallucinante d’Epi (qui couvre quasiment 4 octaves) nous fait littéralement

décoller.

En écoutant l’album « Brothers of Strings » nous sommes comme dans un film différent à chaque morceau et une envie se

fait vite ressentir, celle de les voir sur scène….30.0 EUR30.0.

Votre billet est ici