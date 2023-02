DUPLESSY & LES VIOLONS DU MONDE ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS, 16 février 2023, COURBEVOIE.

DUPLESSY & LES VIOLONS DU MONDE ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:45 (2023-02-16 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

SPL CENTRE EVENEMENTIEL CULTUREL (L1 – 11242.11 / 12 / 13 / 14 L2 – 1124215 / L3 – 1124216) PRESENTE : ce concert. Azimuth Productions Mathias Duplessy et ses acolytes reviennent avec Brothers Of Strings, un album toujours plus audacieux et créatif, composé de voyages imaginaires … Ici, un boleìro lancinant aux eìpices d’Asie (Texas Boleìro), laÌ, une valse lente aux ef- fluves Japonaise (A Japanese in Paris), un jazz manouche chinois (Chinese Dumplings) ou un hommage aÌ Bruce Lee (Kung-Fu)… Cet opus est compleÌtement euphorisant, un veìritable feu d’artifice de couleurs et d’eìnergie. La Guitare de Mathias vogue avec gra?ce et aisance dans tous les registres, enrobe et soutient les trois vielles qui s’en- treme?lent et se deìtache toujours harmonieusement. Le Vielle mongole d’Epi a souvent des accents de Gibson satureìe, rock ou blues, tandis que le Erhu sensuel de Guo Gan s’aventure avec deìlice dans des improvisations « Gra- peliennes » ou orientales. Le Nyckelharpa d’Aliocha, toujours d’une grande eìleìgance tant au niveau des ornements que de la dynamique nous impressionne dans la reprise « Brothers In Arms » de Dire Straits, un des joyaux de l’album. L’autre reprise de l’album est une version deìjanteìe du « Bon, la Brute et le Truand » de Morricone. On est plongeì dans une chevaucheìe entre Western et Mongolie ouÌ la voix hal- lucinante d’Epi (qui couvre quasiment 4 octaves) nous fait litteìralement deìcoller. Line-up : Guitare : Mathias DUPLESSY Mongole : Epi Erhu : Guo GAN Nyckelharpa : Aliocha ATTENTION NOUS N’AVONS PAS LA CATEGORIE CARRE ORAccès personnes à mobilité réduite : 01 46 67 70 00 ou par mail : relation.client@cec92.com

ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS COURBEVOIE 15 boulevard A. Briand Hauts-de-Seine

Accès personnes à mobilité réduite : 01 46 67 70 00 ou par mail : relation.client@cec92.com

