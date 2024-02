Duotrail des Crozets Les Crozets, samedi 28 septembre 2024.

Ville de départ 39260 Les Crozets

Région / département Bourgogne Franche Comté / Jura

Trois formats de trail vous sont proposés

LE GRAND DUO 5,5 km en solo, les 2 coureurs du binôme sont sur un parcours diffèrent, avant de se retrouver pour 15,5 km de trail en duo.

LE PETIT DUO 5,5 km en solo, les 2 coureurs du binôme sont sur un parcours diffèrent, avant de se retrouver pour 8,5 km de trail en duo.

LE PETIT DUO JEUNE 5,5 km en solo pour un coureur de + de 18 ans, avant de partir pour 8,5 km de trail en duo accompagné par un jeune coureur (16 18 ans).

Le DUOTRAIL est un événement qui se veut original par son format de course et festif. L’équipe de bénévoles souhaite organiser au mieux et durablement cette épreuve.

Pensez à votre licence ou certificat médical. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28

fin : 2024-09-28

Les Crozets 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté fdslescrozets@gmail.com

