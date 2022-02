DuoSolo Fabrique à Impros (La), 12 février 2022, Nantes.

2022-02-12

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non De 9€ à 12€ Réservations : lafabriqueaimpros.com/programmation Tout public

Le travail corporel et émotionnel sera au cœur de spectacle, ainsi que la lumière, élément central très présent. Grâce à elle, les deux comédien·ne·s pourront moduler l’espace au gré de leur inspirations, de leurs idées, de leurs émotions. Et puis, il y aura aussi la musique, indispensable pour colorer et dynamiser les multiples improvisations. L’improvisateur·rice invité·e viendra pour apporter son univers et proposer des originalités à expérimenter sur scène, seul·e et avec Gilles Simonin. Avec : Gilles Simonin (et Adrien Chauvin et Anne-Laure Chauvet). Conception et direction artistique : Gilles Simonin. Accompagnement musical et scénique : Lilian Larrouy. Durée : environ 1h30.

