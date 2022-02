Duosical IV (Le monde des comédies musicales) Sézanne Sézanne Catégories d’évènement: Marne

Sézanne Marne Sézanne Après le succès de Duosical IV en novembre, la troupe Françoise Colson reviendra sur scène! Les chanteurs interpréteront pour le public des titres issus de comédies musicales françaises et internationales en duo, trio ou quatuor. Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir des chansons, certaines classiques, d’autres moins, dans une version remaniée du spectacle. Retour sur les comédies musicales des années 50 à aujourd’hui.

Ambiance cabaret

Interprétation en duo, trio ou en groupe Durée : 2 heures

Langue parlée : français Dates proposées :

– Dimanche 20 mars :

