Duos, Délices et Opéra ! Théâtre antique, 4 août 2021-4 août 2021, Arles.

Duos, Délices et Opéra !

Théâtre antique, le mercredi 4 août à 19:30

Figure reconnue de la scène lyrique internationale, Marie-Ange Todorovitch inaugure cette 19ème édition des Rues en Musique avec une distribution de choix ! L’Opéra de Paris, la Scala de Milan, les festivals de Glyndebourne, Aix-en-Provence, Salzbourg ou les Chorégies d’Orange, rien n’arrête cette artiste accomplie au tempérament scénique exceptionnel et au timbre chaud et généreux ! Elle a réuni à ses côtés la soprano Lucile Pessey, qui a abordé les plus grands rôles d’opéra et a joué dans des lieux prestigieux (Festival International de l’Abbaye de Sylvanès, Festival Sankt Gerold en Autriche…) et Astrid Marc, pianiste du Chœur de l’Orchestre de Paris et de la Maîtrise de Radio France, qui se produit à l’Opéra Bastille et au Théâtre du Châtelet aux côtés de chefs d’orchestres de renommée internationale. Lors de cette soirée, les trois artistes vous emmèneront à la rencontre de personnages et de destins passionnants. Un émerveillement de chaque instant et un moment de grâce que l’on ne saurait manquer. Au programme : Mozart, Saint-Saëns, Bizet, Catalani et bien d’autres surprises. Marie-Ange Todorovitch (mezzo-soprano), Lucile Pessey (soprano), Astrid Marc (pianiste)

Entrée libre

La Ville d’Arles programme le festival « Les Rues en Musique » qui se déroule du 4 au 14 août au théâtre antique avec à l’affiche: Classique, jazz et festif

Théâtre antique 8 rue du Cloître 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



