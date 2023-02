Duos de dames à La Ste Chapelle Monteverdi, Mozart, Bellini, Verdi LA SAINTE CHAPELLE, 20 avril 2023, PARIS.

Duos de dames à La Ste Chapelle Monteverdi, Mozart, Bellini, Verdi LA SAINTE CHAPELLE. Un spectacle à la date du 2023-04-20 à 20:00 (2023-04-20 au ). Tarif : 44.0 à 66.0 euros.

Venir 30mn avant !!! Les portes ferment 5mn avant le début du concert « Duos de Dames : sœurs ou rivales » Monteverdi, Mozart, Bellini, Verdi, Tchaïkovsky, Berlioz, Delibes, Offenbach, Humperdinck… Yete Queiroz, mezzo soprano Fabienne Conrad, soprano Samuel Parent, piano Gauthier Hermann, violoncelle Hugues Borsarello, violon ——————— Yete Queiroz Lauréate du Concours international de Marmande, elle intègre le CNIPAL en 2009 puis l’Académie de l’Opéra Comique à Paris et fait partie des mezzo-sopranos françaises les plus recherchées de la jeune génération. Particulièrement appréciée en France et dans toute l’Europe pour sa voix ample et chaude, son charisme et sa musicalité, elle y interprète souvent le rôle-titre de Carmen, mais aussi celui de Djamileh de Bizet. Sa prestation en récital autour d’œuvres de Villa-Lobos en écho à ses origines brésiliennes est très appréciée, notamment à l’Opéra de Marseille de Toulon et d’Avignon. Elle a débuté dans l’Enfant et les Sortilèges de Ravel, et on lui confie très vite des rôles tels que Dorabella dans Cosi fan Tutte de Mozart, la Seconde Nymphe dans Rusalka à l’Opéra de Montpellier puis le Chérubin des Noces de Figaro de Mozart dans le cadre de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence, Lola dans Cavalleria Rusticana de Mascagni à l’Opéra de Saint-Etienne, Papagena à l’Opéra de Marseille, ou encore Zerlina à l’Opéra National de Lyon dont elle est l’invitée régulière… Elle participe également au Festival De Radio France à L’Opéra de Montpellier, à l’ouverture de la Fondation Vuitton à Paris, et travaille, en oratorio comme en opéra, avec l’Opéra Studio de Lyon, l’Orchestre National de Montpellier, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orchestre de l’Opéra de Dijon, le Royal Opera House de Muscat au Sultanat d’Oman, l’Opéra Comique de Paris… Yete a enregistré pour l’émission de Jean-François Zygel « La Boîte à Musique » sur France 2. Hugues Borsarello Virtuose incomparable du violon, habitué des plateaux TV, enfant de la dynastie des « cordes Borsarello », Hugues Borsarello travaille avec nombre de grands chefs et de chanteurs lyriques tels que Karine Deshayes, Jodie Devos, Fabienne Conrad, Rolando Villazon… « C’est inévitablement à Arthur Grumiaux que l’on songe en écoutant Hugues Borsarello jouer Mozart» (Diapason – sept. 2015) : Ces mots résument à eux seuls l’exceptionnel talent instrumental de ce violoniste brillant et charismatique. Aisance, fluidité, élégance, précision comptent parmi les qualités musicales associées à son nom; mais son timbre lumineux et son jeu aérien font avant tout l’unanimité auprès de la critique autant que de ses pairs et du public.

Votre billet est ici

LA SAINTE CHAPELLE PARIS 6, BD DU PALAIS Paris

Venir 30mn avant !!! Les portes ferment 5mn avant le début du concert

« Duos de Dames : sœurs ou rivales »

Monteverdi, Mozart, Bellini, Verdi, Tchaïkovsky, Berlioz, Delibes, Offenbach, Humperdinck…

Yete Queiroz, mezzo soprano

Fabienne Conrad, soprano

Samuel Parent, piano

Gauthier Hermann, violoncelle

Hugues Borsarello, violon

———————

Yete Queiroz

Lauréate du Concours international de Marmande, elle intègre le CNIPAL en 2009 puis l’Académie de l’Opéra Comique à Paris et fait partie des mezzo-sopranos françaises les plus recherchées de la jeune génération.

Particulièrement appréciée en France et dans toute l’Europe pour sa voix ample et chaude, son charisme et sa musicalité, elle y interprète souvent le rôle-titre de Carmen, mais aussi celui de Djamileh de Bizet. Sa prestation en récital autour d’œuvres de Villa-Lobos en écho à ses origines brésiliennes est très appréciée, notamment à l’Opéra de Marseille de Toulon et d’Avignon.

Elle a débuté dans l’Enfant et les Sortilèges de Ravel, et on lui confie très vite des rôles tels que Dorabella dans Cosi fan Tutte de Mozart, la Seconde Nymphe dans Rusalka à l’Opéra de Montpellier puis le Chérubin des Noces de Figaro de Mozart dans le cadre de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence, Lola dans Cavalleria Rusticana de Mascagni à l’Opéra de Saint-Etienne, Papagena à l’Opéra de Marseille, ou encore Zerlina à l’Opéra National de Lyon dont elle est l’invitée régulière…

Elle participe également au Festival De Radio France à L’Opéra de Montpellier, à l’ouverture de la Fondation Vuitton à Paris, et travaille, en oratorio comme en opéra, avec l’Opéra Studio de Lyon, l’Orchestre National de Montpellier, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orchestre de l’Opéra de Dijon, le Royal Opera House de Muscat au Sultanat d’Oman, l’Opéra Comique de Paris…

Yete a enregistré pour l’émission de Jean-François Zygel « La Boîte à Musique » sur France 2.

Hugues Borsarello

Virtuose incomparable du violon, habitué des plateaux TV, enfant de la dynastie des « cordes Borsarello », Hugues Borsarello travaille avec nombre de grands chefs et de chanteurs lyriques tels que Karine Deshayes, Jodie Devos, Fabienne Conrad, Rolando Villazon… « C’est inévitablement à Arthur Grumiaux que l’on songe en écoutant Hugues Borsarello jouer Mozart» (Diapason – sept. 2015) : Ces mots résument à eux seuls l’exceptionnel talent instrumental de ce violoniste brillant et charismatique. Aisance, fluidité, élégance, précision comptent parmi les qualités musicales associées à son nom; mais son timbre lumineux et son jeu aérien font avant tout l’unanimité auprès de la critique autant que de ses pairs et du public.

.44.0 EUR44.0.

Votre billet est ici