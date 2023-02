Duos d’ hommes à la Sainte Chapelle Bizet, Verdi, Cilea, Puccini, Masse LA SAINTE CHAPELLE, 23 avril 2023, PARIS.

Venir 30mn avant !!! Les portes ferment 5mn avant le début du concert

« Frères amis, frères ennemis : duos d’hommes à la Sainte Chapelle »

Bizet, Verdi, Cilea, Puccini, Massenet, Gounod…

Kévin Amiel, ténor

Régis Mengus, Baryton

Piano, Jean-François Boyer

——————-

Kévin Amiel, ténor

Nommé aux Victoires de la Musique Classique 2020 dans la Catégorie « Révélations Artistes lyriques », lauréat de nombreux concours de Chant (Vienne, Opéra de Marseille, Marmande, Béziers…) il est Révélation Adami en 2011 et Prix de l’AROP en 2013. Il a été membre de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris.

Il a chanté Alfredo dans La Traviata et Nemorino dans l’Elixir d’Amour au Capitole de Toulouse et à l’Opéra de Bordeaux, Nadir (Les Pêcheurs de Perles) à Turin, Rodolfo dans la Bohème à L’Opéra Comique, le rôle-titre des Contes d’Hoffmann dans une adaptation pour l’Opéra de Dijon… Il chante régulièrement sur toutes les grandes scènes françaises et on le retrouve très souvent sur France Télévisions aux côtés de Roberto Alagna et du chef d’orchestre Yvan Cassar ou encore à la Cérémonie d’ouverture des Chorégies d’Orange.

————————

Régis Mengus, Baryton

Prix du public du Concours International de chant de Vivonne, Premier prix, Prix du public, et Prix spécial Voix Graves au Concours International de Bordeaux, Prix de l’Opéra National de Bordeaux, Opéra de Lausanne, Opéra de Saint-Etienne, Opéra de Reims, Opéra de Rennes, Opéras de Massy, de Montpellier, Opera de Tours, de Marseille, Opéra du Rhin, Opéra de Metz, Deustche Oper de Berlin, Festival de Glyndebourne, Opéra de Paris… Régis Mengus vient de faire une prise de rôle très remarquée dans Werther et fait partie des talents reconnus des scènes françaises et internationales. Sa voix ronde, brillante et son aisance scénique en font un des barytons français incontournables

