Duos Créatifs My Atelier 78 avenue des Noëlles 44500 La baule La baule, samedi 16 mars 2024.

Duos Créatifs My Atelier Laissez vous guider pour la réalisation d’une oeuvre unique! Vivez un moment créatif avec une personne de votre choix enfant, ami, conjoint. Sur un temps variant de 1h30 à 2h00 (selon l’âge … 16 mars 18 mai, les samedis 78 avenue des Noëlles 44500 La baule Participation: 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-05-18T10:30:00+02:00 – 2024-05-18T12:00:00+02:00

Laissez vous guider pour la réalisation d’une oeuvre unique!

Vivez un moment créatif avec une personne de votre choix enfant, ami, conjoint.

Sur un temps variant de 1h30 à 2h00 (selon l’âge des participants) , vous composez une peinture en vous appuyant sur votre créativité et celle de votre partenaire de jeu.

Pour le Duo créatif, les inscriptions se font uniquement par téléphone 06 61 75 77 69 avec confirmation par mail.

78 avenue des Noëlles 44500 La baule 78 avenue des Noëlles 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 75 77 69 »}, {« type »: « email », « value »: « myatelier44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.myatelier44.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/duos-creatifs-my-atelier-la-baule.html »}]

CULTURE JEUNESSE