17h à 19h Une table ronde salle des Instances. Le 18 novembre 2021, à l’occasion de la semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées, le Centre Hospitalier de Cahors se mobilise et organise une journée de sensibilisation au handicap. Avec par exemple :

5 Duo pour l’opération “Duoday”

14h à 17h Stands de nos partenaires (MNH, Pôle emploi, Cap emploi, ESAT de Boissor)

14h et 15h Venez “écouter-voir” 2 comédiennes improvisent dans le hall d’accueil,

17h à 19h Une table ronde salle des Instances. CHU Cahors

