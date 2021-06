Duo970 : James HALL, flûte et Susie MADDOCKS, piano Église Saint-Merry, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 17 juillet 2021

de 16h à 18h

gratuit

Musique classique et contemporaine – Pièces de Jean-Sébastien Bach, George Enesco, Stephanie Ann Boyd, Paul Elwood et Sergueï Prokofiev

James Hall, flûte

Le flûtiste James Hall a connu une carrière variée et impressionnante en tant que soliste international, musicien de chambre et d’orchestre, ainsi que professeur. Il s’est produit avec Joshua Roman, Eileen Eivers, Jennifer Koh, Paquito D’Rivera, Benny Kim, Carol Wincenc, Allan Vogel, Robert Weirich, Jim Walker, Art Garfunkel, Pink Martini, Carter Enyeart, Catalyst Quartet et le Boulder Bach Festival.

En tant que soliste de concerto, James a joué avec l’Orquesta Nacional del Paraguay, le Kansas City Civic Orchestra, le Greeley Philharmonic, l’Orquesta Nacional de Panamá, l’Orquesta del Congresso Nacional del Paraguay et le Southeast Kansas Symphony. Après avoir donné son premier récital au Carnegie Hall en tant que lauréat d’Artists International en 2004, James a commencé à recevoir des invitations, à se produire en tant que récitaliste et a depuis joué en Amérique du Nord, Centrale et du Sud, en Afrique, en Europe et en Asie. Il est la moitié de Duo970 basé au Colorado avec la pianiste Susie Maddocks, et les deux parcourent le monde en interprétant des œuvres pour flûte et piano du baroque au contemporain.

James est très demandé en tant que chambriste, ayant été invité à jouer avec des musiciens du monde entier. Il est fondateur et directeur artistique du Chattanooga Sound Project et est le flûtiste des ensembles Chimera, Last Train et Wood & Metal. Il a également joué et enseigné dans des festivals de musique aux États-Unis et en Amérique Centrale et du Sud. James a été invité à se produire en tant que flûtiste principal invité avec le Boulder Philharmonic, le Greeley Philharmonic, le Kansas City Chamber Orchestra et le Southeast Kansas Symphony, et a occupé des postes de flûte solo avec le Topeka Symphony et le Missouri Symphony.

En tant qu’enseignant, Hall a été invité à donner des masterclasses dans des conservatoires nationaux et des écoles de musique à travers les États-Unis, le Canada, le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, l’Afrique du Sud, le Costa Rica, le Panama, la Colombie, la Thaïlande et la Suisse. Depuis 2009, il est professeur de flûte à l’University of Northern Colorado où il a eu la grande chance de travailler avec de nombreux jeunes musiciens talentueux.

James est un artiste interprète pour Burkart Flutes et se produit exclusivement sur leur flûte Burkart Elite faite à la main en or 10 carats avec joint de tête en platine.

Susie Maddocks, piano

La pianiste Susie Maddocks a parcouru un chemin riche et diversifié en tant que collaboratrice, soliste, membre de groupe et auteur-compositeur. Elle a eu le privilège de travailler avec de brillants pianistes tels que Menahem Pressler, Nelita True, Stephen Pierce, Jerry Wong et James Barbagallo. Diplômée de l’Eastman School of Music où elle a obtenu son diplôme en interprétation pour piano, Susie a étudié sous la tutelle d’Anton Nel, Jeffrey Kahane, David Burge et Lucille Straub. Elle a reçu de nombreux prix de la Southern California Piano Guild et a été immergée dans le monde de la musique californienne avec les festivals Bach et les festivals de musique pour jeunes du Sud-ouest états-unien. Quatrième enfant d’une famille musicale, Susie s’est rapidement mise au piano tandis que ses trois frères et sœurs se consacraient au violon et au violoncelle. Tout au long de sa vie, Susie a découvert l’émerveillement de faire de la musique en collaboration, que ce soit avec un collègue pianiste, violoniste ou flûtiste. Se produisant avec ses anciens partenaires en duo, le violoniste James Anderson, la pianiste Judy Lin et le soliste international Dr. Jerry Wong, Susie Maddocks a rapidement développé sa passion pour la création de cette étincelle qui ne vient qu’avec un partenaire. Susie partage son parcours musical avec le flûtiste James Hall dans le Duo970.

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

1, 11 (Hôtel de Ville) 1, 4, 7, 11, 14 (Châtelet) A, B, D (Châtelet)



Contact :Accueil Musical accueilmusical@gmail.com https://saintmerry.org/concerts/samedi-17-juillet-2021-duo-970-james-hall-flute-susie-maddocks-piano/ https://www.facebook.com/events/168864328452119

