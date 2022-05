Duo zortzi, 26 mai 2022, .

Duo zortzi

2022-05-26 – 2022-05-26

Xanti Legarto et Bixente Junca ont formé ZORTZI en 2016, avec la conviction de pouvoir valoriser et partager leur culture basque. Ils commencent en reprenant des chansons du répertoire basque dans des styles traditionnels, folk voire rock. Avec ce répertoire de standards réarrangés à leur manière, Zortzi enregistre un EP en 2018 et effectue des centaines de concerts.

Au printemps, le groupe sort un album uniquement constitué de compositions originales qu’ils viennent nous présenter avec un concert spécial à La Luna Negra, accompagnés du batteur Pierre Sangla (La Compagnie des Musiques télescopiques, Agustin Alkhat, Ex Kalakan,…) et du bassiste Thomas Saez (Le Mutant, La Compagnie des musiques Télescopiques,…)

©La luna negra

dernière mise à jour : 2022-03-16 par