Duo ZL Bar de La Plaine Marseille, jeudi 25 janvier 2024.

Duo ZL ♫JAZZ MANOUCHE♫ Jeudi 25 janvier, 20h00 Bar de La Plaine Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T22:30:00+01:00

Un concert exceptionnel de jazz manouche aura lieu jeudi 25 janvier au Bar de la Plaine, un des bars les plus chouettes du quartier !

La musique commencera dès 20h et elle sera orchestrée par le Duo ZL, un duo de jazz manouche composé des guitaristes Manu Lepine et Samy Zouari !

Au programme : des valses manouches connues, d’autres peu jouées, du swing à l’ancienne et surtout une belle ambiance faite de vous et nous !

Ça sent la soirée mémorable alors si tu aimes le jazz manouche de qualité et la bonne bière n’hésite pas à passer faire un coucou et boire des coups coups !

