Duo Xamp : Fanny Vicens et Jean-Étienne Sotty – Festival Variations lieu unique (le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Duo Xamp : Fanny Vicens et Jean-Étienne Sotty – Festival Variations lieu unique (le), 23 avril 2022, Nantes. 2022-04-23

Horaire : 16:00

Gratuit : oui Entrée libre. Le duo Xamp donne un nouveau souffle à l’accordéon. Les musiciens virtuoses Fanny Vicens et Jean-Étienne Sotty (avec la complicité du luthier Philippe Imbert) ont inventé un accordéon “microtonal”, aux sons nouveaux et vibrations inouïes.Ce nouvel instrument donne la possibilité de jouer des quarts de ton, en plus des demis tons habituels. Une petite révolution qui permet de revisiter le répertoire contemporain ou de séduire des compositeurs d’aujourd’hui. Le récital donnera un aperçu de ce spectre avec notamment “Piano phase” de Steve Reich ou des pièces récentes teintées d’électronique. Reliés à des boitiers et pédaliers, les deux instruments révéleront le nouveau son de l’accordéon. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022) lieu unique (le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com http://festival-variations.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu lieu unique (le) Adresse Quai Ferdinand Favre Ville Nantes lieuville lieu unique (le) Nantes Departement Loire-Atlantique

lieu unique (le) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Duo Xamp : Fanny Vicens et Jean-Étienne Sotty – Festival Variations lieu unique (le) 2022-04-23 was last modified: by Duo Xamp : Fanny Vicens et Jean-Étienne Sotty – Festival Variations lieu unique (le) lieu unique (le) 23 avril 2022 lieu unique (le) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique