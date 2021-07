Marseille La Cour Des Demoiselles Bouches-du-Rhône, Marseille Duo Wim Welker, Sam Favreau La Cour Des Demoiselles Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

APÉRO CONCERT : Wim Welker (guitare) et Sam Favreau (basse électrique), musiciens incontournables de la scène jazz locale et complices de longue date, se retrouvent en duo à la Cour des Demoiselles, pour un concert inédit autour d’un répertoire chaleureux de musiques brésiliennes teintées de jazz. [https://www.facebook.com/lacourdesdemoiselles/](https://www.facebook.com/lacourdesdemoiselles/) ♫JAZZ♫ La Cour Des Demoiselles 67 bd chave 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T19:00:00 2021-07-23T21:00:00

