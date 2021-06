Duo Voix Divines – Laure Donnat Lilian Bencini Cour de la mairie du 4e & 5e arrondissment, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Marseille.

Duo Voix Divines – Laure Donnat Lilian Bencini

Cour de la mairie du 4e & 5e arrondissment, le mardi 6 juillet à 18:00

Créé en 2009, le duo avec Lilian Bencini à la contrebasse rendait hommage à Billie Holiday, depuis le repertoire s’est élargi et la belle personnalité de Laure ne cesse de s’affirmer dans chacun de ses projets Voix Divines, ils proposent un moment intimiste et sensible qui offre l’opportunité de redécouvrir les chansons des grandes voix du répertoire, de Nina Simone à Billie Holiday, en passant par Janis Joplin ou encore Aretha Franklin. Le duo revisite les thèmes les plus poignants, les ballades et les rythmes les plus soutenus des grands titres qui ont fait l’histoire du Jazz. Concert organisé par Le Cri du Port et la mairie du 4/5 dans le cadre de l’été marseillais

Entré libre

Un duo voix contrebasse

Cour de la mairie du 4e & 5e arrondissment 13 Square Sidi Brahim 13005 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T18:00:00 2021-07-06T19:30:00