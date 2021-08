Plougrescant Plougrescant Côtes-d'Armor, Plougrescant Duo Violoncelle et Violon – Concert Plougrescant Plougrescant Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plougrescant

Duo Violoncelle et Violon – Concert Plougrescant, 18 août 2021, Plougrescant. Duo Violoncelle et Violon – Concert 2021-08-18 20:30:00 – 2021-08-18 22:00:00 Chapelle Saint-Gonéry Centre Bourg

Plougrescant Côtes d’Armor Noé Natorp et Cédric Robin en duo violoncelle et violon. Duos composés par J.S. Bach – Kodaly – Glière. Pass sanitaire obligatoire, prévoir une pièce d’identité en cas de contrôle. lesamisdesaintgonery@gmail.com http://lesamisdesaintgonery.blogspot.com/ Noé Natorp et Cédric Robin en duo violoncelle et violon. Duos composés par J.S. Bach – Kodaly – Glière. Pass sanitaire obligatoire, prévoir une pièce d’identité en cas de contrôle. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plougrescant Autres Lieu Plougrescant Adresse Chapelle Saint-Gonéry Centre Bourg Ville Plougrescant