DUO TSIKY TSIKY : HARPE CELTIQUE, PERCUSSIONS, VIBRAPHONE, 28 août 2022, .

DUO TSIKY TSIKY : HARPE CELTIQUE, PERCUSSIONS, VIBRAPHONE

2022-08-28 17:00:00 – 2022-08-28 18:30:00

Valérie Patte et Maël Guézel composent le duo Tsiky Tsiky à la harpe celtique et au vibraphone ainsi que d’autres percussions. Ils se sont rencontrés lors d’un concert dans une chapelle en 2020 et très rapidement, ils ont commencé à jouer ensemble. Leur répertoire navigue entre la musique celtique et des compositions originales. Ils vous emmèneront sur les côtes irlandaises, dans les plaines verdoyantes, à la lumière de la pleine lune éclairant les profondeurs de l’océan.

Valérie Patte, harpiste de formation classique, est attachée à la création sous toutes ses formes. Elle a fait partie de projets musicaux exigeants tels Anthurus d’archer (trio), ou Turdus Merula (musique contemporaine), a collaboré avec la compagnie les Asphodelles (spectacles théâtre, danse et musique) et la compagnie du chant des Mondes (contes musicaux pour jeune public).

Maël Guézel, percussionniste. Il accompagne Ibrahim Maalouf pendant dix ans en France, Italie, Suisse et Hollande. Aux côtés de Sting pour la réouverture du Bataclan. Il accompagne le Poème harmonique en France et aux États-Unis. Il compose pour la danse, le théâtre et le cinéma.

Participation “au chapeau”.

Musiques traditionnelles. Valérie Patte et Maël Guézel composent le duo Tsiky Tsiky. Leur répertoire navigue entre la musique celtique et des compositions originales. Ils vous emmèneront sur les côtes irlandaises, dans les plaines verdoyantes, à la lumière de la pleine lune éclairant les profondeurs

Valérie Patte et Maël Guézel composent le duo Tsiky Tsiky à la harpe celtique et au vibraphone ainsi que d’autres percussions. Ils se sont rencontrés lors d’un concert dans une chapelle en 2020 et très rapidement, ils ont commencé à jouer ensemble. Leur répertoire navigue entre la musique celtique et des compositions originales. Ils vous emmèneront sur les côtes irlandaises, dans les plaines verdoyantes, à la lumière de la pleine lune éclairant les profondeurs de l’océan.

Valérie Patte, harpiste de formation classique, est attachée à la création sous toutes ses formes. Elle a fait partie de projets musicaux exigeants tels Anthurus d’archer (trio), ou Turdus Merula (musique contemporaine), a collaboré avec la compagnie les Asphodelles (spectacles théâtre, danse et musique) et la compagnie du chant des Mondes (contes musicaux pour jeune public).

Maël Guézel, percussionniste. Il accompagne Ibrahim Maalouf pendant dix ans en France, Italie, Suisse et Hollande. Aux côtés de Sting pour la réouverture du Bataclan. Il accompagne le Poème harmonique en France et aux États-Unis. Il compose pour la danse, le théâtre et le cinéma.

Participation “au chapeau”.

dernière mise à jour : 2022-05-09 par