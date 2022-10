Duo Transatlantique : violon, chant, harpes – ANNULÉ Millau, 26 octobre 2022, Millau.

Voyage entre l’Irlande et les États-Unis.

Le mercredi 26 octobre à 20h30 aura lieu au temple de Millau de l’Eglise Protestante Unie, place du Voultre, un concert du duo Transatlantique formé par Kerry Joy chant et violon et Quentin Vestur harpe. Ce duo est une rencontre musicaled’esprit et de coeur, réunis par un amour pour les musiques des pays celtiques, et les répertoires traditionnels américains.

L’association de la harpe, du violon, et du chant, crée une esthétique unique pour un voyage de part et d’autre de l’atlantique.

Kerri Joy a grandi dans la pratique des musiques traditionnelles, mais s’exprime désormais avec une aisance remarquable dans une myriade de genres allant du jazz à l’opéra.

Quentin Vestur joue des harpes celtiques et harpes anciennes, et s’est spécialisé dans les répertoires traditionnels bretons et irlandais. Sa musique est néanmoins le fruit d’une constante recherche entre techniques de jeu, langages musicaux, et facture instrumentale, pour laquelle il n’hésite pas à explorer les musiques du monde, cherchant ainsi à forger un style unique. Il vient d’animer un stage au sein du Conservatoire de Musique de l’Aveyron.

Entrée gratuite, avec libre participation aux frais.

