Duo Tournier-Llerena Le 360 Paris Music Factory, 2 juin 2022, Paris.

Duo Tournier-Llerena

Le 360 Paris Music Factory, le jeudi 2 juin à 20:30

**Le 360 Paris Music Factory** a pour ambition de favoriser la rencontre des altérités culturelles, ainsi nous sommes heureux de vous présenter notre premier cycle de concerts des **Musiques Classiques du Monde**. Tout au long de l’année, un répertoire extraordinairement vaste, alliant sur scène des artistes incroyables des quatre coins du monde en petite formation de chambre, est à découvrir dans ce lieu populaire pour la culture. **Musiques brésiliennes d’hier & d’aujourd’hui pour guitare & flûtes** DISTRIBUTION **Henri Tournier** · flûtes, ocotbasse, bansuri **Marcus Llerena** · guitare « Tempo aberto – Temps ouvert » fait partie des réalisations artistiques insolites, expériences extraordinaires que la situation mondiale de crise sanitaire de ces deux dernières années a initiées. A l’issue de leurs études, Marcus Llerena et Henri Tournier avaient exploré les ressources du répertoire classique et contemporain pour flûte et guitare. Auditionnés par le légendaire violoniste Yehudi Menuhin, ils avaient été accueillis dans sa Fondation, et lors de leurs concerts avaient pu défendre un répertoire original, alliant au répertoire classique pour flûte et guitare, des pièces de compositeurs brésiliens contemporains et des pièces traditionnelles. Les hasards des parcours artistiques et parcours de vie avaient ramené Marcus Llerena vers son pays d’origine, le Brésil, lui offrant les meilleures conditions pour construire une carrière de soliste international, et orienté Henri Tournier passionné d’improvisation, vers l’Inde et ses musiques, dont il est devenu un des grands spécialistes occidental, parallèlement à un parcours de soliste tout particulièrement dans le contexte des Musiques du Monde. Dans la période du premier confinement, ils renouèrent le contact. A l’initiative de Marcus Llerena ils commencèrent à enregistrer à distance, au Brésil et en France, des pièces originales du répertoire brésilien. Leur projet « Tempo aberto » se construisit pas à pas, se concrétisant avec un CD virtuel de leur répertoire original.

Musiques brésiliennes d’hier & d’aujourd’hui pour guitare & flûtes

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T20:30:00 2022-06-02T22:00:00