Duo Toumi-Theron vieille charité, 25 septembre 2021, Marseille.

Duo Toumi-Theron

vieille charité, le samedi 25 septembre à 21:00

Vòtz, en occitan c’est la voix. L’instrument le plus élémentaire, le plus commun, mais aussi le plus expressif, le plus intime. Un instrument que l’on affûte dans l’oralité la plus totale aux quatre coins de la Méditerranée, dans le vaste tradition du chant et de la polyphonie populaires. Avec ce répertoire occitan issu de diverses traditions chantées en Provence (religieuse, profane, de lutte), Manu Théron et Damien Toumi nous invitent sur les traces de cet héritage populaire, témoin rituel du vibrant théâtre que la Plèbe érige depuis toujours pour célébrer le caractère sacré de toute vie, narrer et transcender son quotidien, scander ses révoltes et ses utopies.

♫♫♫

vieille charité 2 rue de la charité 13002 Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T21:00:00 2021-09-25T22:15:00