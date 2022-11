DUO THÉÂTRE ET DANSE : INTROSPECTION Grand Grand Catégories d’évènement: Grand

Vosges

DUO THÉÂTRE ET DANSE : INTROSPECTION Grand, 3 juin 2023, Grand. DUO THÉÂTRE ET DANSE : INTROSPECTION

rue de l’Amphithéâtre Grand Vosges

2023-06-03 20:30:00 20:30:00 – 2023-06-03 21:30:00 21:30:00 Grand

Vosges Grand Introspection décrit les différentes phases d’une vie, des premiers pas aux premières infractions aux règles.

L’espace public devient la scène du dialogue entre les mots et les corps, entre une comédienne et un danseur, entre les spectateurs qui se font face.

Une invitation à un voyage intime, une traversée de la noirceur et de la beauté, des contraintes et de nos désirs de liberté. L’essence de ce spectacle est la résonnance entre le texte de Peter Handke, la discussion entre la voix et le corps et leur implantation dans l’espace public. A la recherche d’un lieu patrimonial majeur sur la CCOV, la Cie Mavra s’est rapidement laissé séduire par un projet prenant place dans l’amphithéâtre de Grand. grandlagalloromaine@vosges.fr +33 3 29 06 77 37 http://grandlagalloromaine.vosges.fr/ ©Cie Mavra

Grand

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Grand, Vosges Autres Lieu Grand Adresse rue de l'Amphithéâtre Grand Vosges Ville Grand lieuville Grand Departement Vosges

Grand Grand Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grand/

DUO THÉÂTRE ET DANSE : INTROSPECTION Grand 2023-06-03 was last modified: by DUO THÉÂTRE ET DANSE : INTROSPECTION Grand Grand 3 juin 2023 Grand rue de l'Amphithéâtre Grand Vosges Vosges

Grand Vosges