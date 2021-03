Rennes Région Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Duo Tanghe Coudroy Région Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le samedi 20 mars à 21:00

▶️ Le duo est très heureux de partager à nouveau sa musique ! Confinement oblige, nous avons mis notre énergie au profit d’un nouveau répertoire de concert.

Ce livestream sera donc l’occasion de découvrir des inédits et de retrouver des airs de notre dernier disque et de nos derniers bals… en attendant la prochaine rencontre sur les parquets qui ne tardera pas à arriver, on y croit !

Le studio d’Aurélien Tanghe (Studio des Hirondelles) nous accueille pour son premier livestream ! ▶️ Pour vous proposer un moment de qualité, toute une équipe technique entoure le duo. Vous pouvez soutenir ce travail et cette initiative :

[[paypal.me/pools/c/8xyp4L8c76](paypal.me/pools/c/8xyp4L8c76)](paypal.me/pools/c/8xyp4L8c76)

Un très grand merci avec l’espoir de se retrouver bientôt en vrai !

Gratuit

