Duo Sud et la Révolution Musicale Argentine Le Barbizon Paris

Duo Sud et la Révolution Musicale Argentine Une expérience immersive dans l’âme brésilienne et argentine. Dîner ou apéro-concert Mardi 14 mai, 20h00 Le Barbizon Tarifs: 15€ sur place ou bien 13€ via le site Internet https://www.lebarbizon.com/events/duo-sud-et-la-revolution-musicale-argentine-6/

Début : 2024-05-14T20:00:00+02:00 – 2024-05-14T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-14T20:00:00+02:00 – 2024-05-14T22:30:00+02:00

« Duo Sud, ensemble d’artistes argentins, fusionnant bandonéon et piano, vous transporte à travers l’épopée des musiques brésiliennes et argentines. Découvrez les musiques révolutionnaires qui ont marqué une nouvelle ère dans la culture argentine et ressentez l’émotion du chôro du Brésil. Cette expérience immersive marie musique, ambiances sonores et vidéos suggestives. Réservez dès à présent pour une soirée inoubliable. Que vous soyez passionné de musique classique, de jazz ou de musique traditionnelle, ce concert réveillera vos sens et nourrira votre curiosité.

Musiques d’Astor Piazzolla, Carlos Jobin, Ernesto Nazareth, Heïtor Villa-Lobos, Julian Plaza, Alberto Ginastera.

Explorez l’essence authentique de la musique de l’Argentine et du Brésil avec Duo Sud, une fusion de passion et de virtuosité qui vous transporte dans les rues animées de Buenos Aires et les festivités enivrantes du Brésil. À travers ce concert, agrémenté d’anecdotes originales, plongez dans un univers musical intemporel où la culture latino-américaine résonne malgré les défis sociaux persistants. Les argentins Lucía Abonizio au piano et Gilberto Pereyra au bandoneón vous entraînent au cœur de cette culture vibrante et résiliente. Ensemble, ils rendent hommage à deux des plus grands compositeurs de la région : Alberto GINASTERA et Astor PIAZZOLLA.

Découvrez les rythmes et les mélodies entrainantes des chôros d’Ernesto NAZARETH et d’Heitor VILLALOBOS ainsi que les classiques intemporels de Carlos JOBIN, le tout dans une interprétation unique qui marie avec finesse l’écriture classique et les sonorités jazz. Tradition et innovation.

Café-Concert « Le BARBIZON » lieu agréable et moderne, propose une expérience unique de dîner-concert avec une carte de qualité. Les pauses sont aménagées pour permettre aux convives d’apprécier pleinement les performances musicales. Il est recommandé de réserver une table pour profiter de la soirée, mais il est également possible d’assister au concert en prenant simplement un verre sans réservation

Par son itinéraire musical personnel LUCĺA ABONIZIO, pianiste d’origine argentine, allie le chemin de son parcours pianistique classique à celui de la musique traditionnelle latino-américaine. Lucía a travaillé avec plusieurs ensembles instrumentaux en Allemagne, Luxembourg, Italie, Suisse, France, Argentine, Brésil…Passionnée de musique argentine, lui rend hommage dans son double album Terres Argentines (Klarthe 2016) consacré au compositeur Alberto Ginastera, maître d’Astor Piazzolla, et à la musique traditionnelle de son pays. Lucía édite des méthodes Piano-Tango chez Billaudot et des œuvres pour piano et bandoneon chez Soldano. Elle enregistre en solo et en ensemble plusieurs Cds dont « Destination Tango » avec Gilberto Pereyra au bandoneón.

Le bandonéoniste GILBERTO PEREYRA, collabore avec les solistes du Royal Opera House de Londres. Il participe à de nombreux festivals et travaille avec des artistes reconnus, tels que Philippe Katerine, le Kronos Quartet, Don Byron, Dino Saluzzi, Trilok Gurtu, Paolo Fresu, Martin Palmieri, Vasco Vassilev. Avec l’ensemble Tango Seis, il tourne longtemps avec Milva, chanteuse ayant partagé la scène internationale avec le grand maître Astor Piazzolla. Parmi son énorme production discographique il enregistre plusieurs CDs avec la pianiste Lucia Abonizio dont le dernier « Destination Tango » chez Ad Vitam Records. Il est reconnu comme interprète spécialisé dans la musique d’Astor Piazzolla et notamment dans la Misa Tango de Martin Palmieri.

