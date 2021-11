Marseille La Mesón Bouches-du-Rhône, Marseille Duo SOURISSEAU / KARPIENIA La Mesón Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Duo SOURISSEAU / KARPIENIA La Mesón, 10 décembre 2021, Marseille. Duo SOURISSEAU / KARPIENIA

La Mesón, le vendredi 10 décembre à 19:30

Concert proposé dans le cadre de la 15ème édition de Jazz sur la Ville. Duo SOURISSEAU / KARPIENIA / CONCERT EN LES MURS ▪️ Vendredi 10/12 à La Mesón – 52 Rue Consolat, 13001 Marseille. ▪️ Billetterie ici : [https://urlz.fr/gKfG](https://urlz.fr/gKfG) ▪️ Ouverture des portes : 19h30 ▪️ Début du concert : 20h30 1er verre offert ! Duo SOURISSEAU / KARPIENIA Quand ces deux tonitruants musiciens croisent l’instrument, c’est une boule d’énergie contenue, à la limite de l’implosion, qui vrombit à nos oreilles. Chacun nourri d’expérimentations multiples allant du punk rock aux musiques traditionnelles, musiciens de l’instant, ils jouent sur la base d’un répertoire occitan contemporain, une musique d’ivresse et de poésie. Instruments acoustiques qui s’électrisent au gré de l’émotion qui monte, voici une toute autre musique. ▪️ Sam Karpienia : voix, mandole amplifiée ▪️ Mathieu Sourisseau : basse électro-acoustique Découvrir Sam Karpienia ▪️ SOLEIL : [https://urlz.fr/gKfJ](https://urlz.fr/gKfJ) Découvrir Mathieu Sourisseau ▪️ avec l’Etenesh Wassie Trio – Live at WOMEX 18 [https://urlz.fr/gKfN](https://urlz.fr/gKfN) Infos pratiques: ▪️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) ▪️ Tarif : 10€ + 3€ (adhésion annuelle) ▪️ Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise ▪️ Réservations : [https://urlz.fr/gKfG](https://urlz.fr/gKfG)

10€ + adhésion 3€

♫♫♫ La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T19:30:00 2021-12-10T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Mesón Adresse 52 rue Consolat 13001 Marseille Ville Marseille lieuville La Mesón Marseille