Duo Soham – Musicalité funambule Saint-Aubin Saint-Aubin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Aubin

Duo Soham – Musicalité funambule Saint-Aubin, 14 mai 2022, Saint-Aubin. Duo Soham – Musicalité funambule Le Bourg Auberge Café théâtre chez Tonton Saint-Aubin

2022-05-14 – 2022-05-14 Le Bourg Auberge Café théâtre chez Tonton

Saint-Aubin Lot-et-Garonne Saint-Aubin 14 14 EUR Le café théâtre Chez Tonton vous accueille pour une soirée musicale en compagnie du Duo Soham composé de Dalila Laborde (voix) et Christian Laborde (guitare) Cordes nylon, cordes métal, cordes vocales. Une voix, une guitare, ce duo harmonieux tout en arabesques, en climats fluides et sereins, nous balade sur sa musicalité funambule. Un univers de chansons françaises fait d’harmonies de cordes, de mélodies et d’histoires. Le café théâtre Chez Tonton vous accueille pour une soirée musicale en compagnie du Duo Soham composé de Dalila Laborde (voix) et Christian Laborde (guitare) Cordes nylon, cordes métal, cordes vocales. Une voix, une guitare, ce duo harmonieux tout en arabesques, en climats fluides et sereins, nous balade sur sa musicalité funambule. Un univers de chansons françaises fait d’harmonies de cordes, de mélodies et d’histoires. Le café théâtre Chez Tonton vous accueille pour une soirée musicale en compagnie du Duo Soham composé de Dalila Laborde (voix) et Christian Laborde (guitare) Cordes nylon, cordes métal, cordes vocales. Une voix, une guitare, ce duo harmonieux tout en arabesques, en climats fluides et sereins, nous balade sur sa musicalité funambule. Un univers de chansons françaises fait d’harmonies de cordes, de mélodies et d’histoires. Web

Le Bourg Auberge Café théâtre chez Tonton Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2022-01-22 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Aubin Autres Lieu Saint-Aubin Adresse Le Bourg Auberge Café théâtre chez Tonton Ville Saint-Aubin lieuville Le Bourg Auberge Café théâtre chez Tonton Saint-Aubin Departement Lot-et-Garonne

Duo Soham – Musicalité funambule Saint-Aubin 2022-05-14 was last modified: by Duo Soham – Musicalité funambule Saint-Aubin Saint-Aubin 14 mai 2022 Lot-et-Garonne Saint-Aubin

Saint-Aubin Lot-et-Garonne