Aglaé & Sidonie, le samedi 2 octobre à 20:00

Seba Yahia, mandoline 10 cordes, musicien et pédagogue de Marseille, et Rodrigo Samico, guitare 7 cordes, musicien et producteur musical brésilien, originaire de Récife, nous régalent avec un répertoire tout en finesse autour de la musique populaire brésilienne. Les deux musiciens et amis se retrouvent pour notre plus grand plaisir pour un dialogue musical complice, riche de surprises et d’improvisations autour du choro, du samba, du forro et d’autres styles musicaux de ce vaste pays. Petite restauration et boissons à consommer sur place. Entrée libre, les consommations ne sont pas majorées. Pass sanitaire à présenter à l’entrée.

Entrée libre

♫Musique instrumentale brésilienne♫ Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille

2021-10-02T20:00:00 2021-10-02T23:00:00

