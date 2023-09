Duo Seb & Nico Médiathèque Marguerite Duras Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 18h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Concert dansant de guitares dans le cadre du festival Monte le son

Flamenco, paso doble, tango,

choro, valse, airs baroques… la danse occupe une place de choix dans le

répertoire de la guitare acoustique, et ses six cordes font merveille pour

créer le mouvement. Le duo Seb & Nico, formé en 2018 à Paris, vous invite à

un voyage en Espagne, en Amérique latine et ailleurs autour de danses

classiques, traditionnelles et plus modernes. Un concert à écouter, mais aussi

à danser sur la piste de l’auditorium.

Ecouter sur Soundcloud : https://soundcloud.com/duosebetnico

Facebook : https://www.facebook.com/duosebetnico

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

DR