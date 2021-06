Bouguenais Port Lavigne Loire-Atlantique, Nantes Duo Salga de la Luna Port Lavigne Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Duo Salga de la Luna Port Lavigne, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Bouguenais. 2021-07-10

Horaire : 13:00 15:30

Gratuit : oui « que la lune se lève », parlera ou chuchoteramême, comme des chansons sans parole, à quivoudra bien entendre ces mélodies quienlacent autant qu’elles pleurent, et quidansent autant qu’elles s’accrochent à ce petitquelque chose qui nous rassemble. Port Lavigne Le Port Lavigne Bouguenais

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Port Lavigne Ville Bouguenais lieuville Port Lavigne Bouguenais