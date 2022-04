DUO SAFAR, 17 août 2022, .

DUO SAFAR

2022-08-17 – 2022-08-17

Laure Ducos : chant, percussions, flûte traversière.

Denis Peduzzi : oud, percussions.

Safar interprète les musiques méditerranéennes du Moyen Âge à la Renaissance, et leur héritage : mélodies arabo-andalouses, romances séfarades et chants de pèlerinage ibériques.

L’association du chant lyrique et de l’oud retranscrit avec subtilité ce répertoire dans une atmosphère intimiste. Flûte traversière et percussions restituent le dynamisme et la jovialité propres à ces musiques d’une grande richesse ; La Méditerranée est le berceau d’une culture métissée où se mêlent rêves et sagesse de nombreuses cultures. Au Moyen Âge, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Empire Byzantin, les pays du Magreb sont terre d’accueil pour un nouveau langage intellectuel et musical. Musiciens juifs, chrétiens et musulmans peuplent les grandes cours méditerranéennes. Ils y fondent un répertoire empreint de leurs identités musicales, de leurs exploitations spirituelles et existentielles. La musique s’offre alors comme témoin de ces explorations et de ces métissages. A l’image de la cour de Cordoue où se cotoyèrent pacifiquement les artistes de différentes confessions, ces musiques offrent des sonorités communes et s’attachent à des sujets universels.

