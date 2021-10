Montréal Montréal Aude, Montreal DUO RIEN À JETER Montréal Montréal Catégories d’évènement: Aude

Montreal

DUO RIEN À JETER Montréal, 6 novembre 2021, Montréal. DUO RIEN À JETER 2021-11-06 – 2021-11-06

Montréal Aude Montréal 100e anniversaire de la naissance de Georges Brassens et 40e anniversaire de sa disparition.

Le « Duo Rien à Jeter » se produit régulièrement sur les scènes françaises et organise chaque année des festivals Brassens.

Dominique Hée chante Brassens depuis plus de 50 ans et Esther Fauvel l’a rejoint en 2013.

Ensemble ils ont conçu un spectacle qui fait défiler la chronologie de la vie de Brassens. resa@loreilleduhibou.com +33 6 95 00 63 60 http://www.loreilleduhibou.com/saison2021-2022 dernière mise à jour : 2021-10-15 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

Détails Catégories d’évènement: Aude, Montreal Autres Lieu Montréal Adresse Ville Montréal lieuville 43.20005#2.14481