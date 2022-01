DUO REINIER BAAS & JORIS ROELOFS AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

DUO REINIER BAAS & JORIS ROELOFS AMR / Sud des Alpes, 19 février 2022, Genève. DUO REINIER BAAS & JORIS ROELOFS

AMR / Sud des Alpes, le samedi 19 février à 20:30

Le duo d’Amsterdam à l’instrumentation improbable joue Monk, Ellington et des compositions originales. Un duo néerlandais d’exception qui souligne la richesse de la relève de ce pays qui a une longue tradition dans le jazz et les musiques improvisées. « Reinier Baas est un guitariste au talent époustouflant, capable d’impressionner et de toucher avec son instrument. » (Jazzism) « Joris Roelofs a construit sa carrière en équilibrant une discipline intense et un engagement profond envers la tradition post-bop avec une tendance exploratoire mesurée. » (Downbeat Magazine). Joris Roelofs, clarinette basse Baas Reinier, guitare électrique

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/