**Saxo, piano, percu, tout cela mêlé pour un trio jazz bluffant.** Les musiciens ne se choisissent pas, ils se reconnaissent. Ricardo Izquierdo, saxophoniste d’origine cubaine et Sergio Gruz pianiste d’origine argentine célèbrent et puisent dans leurs racines musicales communes et respectives. Ils ont choisi pour cette création, afin d’en capturer l’esprit et d’en offrir une relecture moderne, quelques chansons enfantines où baignées de douce nostalgie, qui chantent les joies et désillusions de l’amour. **Duo Raices en Acuerdo :** [https://www.lempreinte.net/artistes/duo-raices-en-acuerdo](https://www.lempreinte.net/artistes/duo-raices-en-acuerdo) **Orlando Poleo :** [https://www.lempreinte.net/artistes/orlando-poleo](https://www.lempreinte.net/artistes/orlando-poleo) _Concert debout_ _Port du masque obligatoire_ _Respect des gestes barrières, vous connaissez la musique_ Saxo, piano, percu, tout cela mêlé pour un trio jazz bluffant. L’Empreinte 301 avenue de l’Europe 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

