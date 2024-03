Duo pour violoncelle et accordéon : de Vivaldi à Astor Piazzolla, de Béla Bartók à Pablo Casals. Par la Compagnie La Reine de coeur Médiathèque André Malraux Tourcoing, mercredi 27 mars 2024.

Duo pour violoncelle et accordéon : de Vivaldi à Astor Piazzolla, de Béla Bartók à Pablo Casals. Par la Compagnie La Reine de coeur Concert des musiciens Alexandre Prusse (accordéon) et Valentin De Francqueville (violoncelle) autour d’un répertoire où se croiseront Vivaldi, Piazzolla, Bartok et bien d’autres. Mercredi 27 mars, 11h15 Médiathèque André Malraux Entrée libre. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-03-27T11:15:00+01:00 – 2024-03-27T12:00:00+01:00

Concert des musiciens Alexandre Prusse (accordéon) et Valentin De Francqueville (violoncelle) autour d’un répertoire où se croiseront Vivaldi, Piazzolla, Bartok et bien d’autres.

En partenariat avec la Compagnie La Reine de coeur et L’Atelier Lyrique.

Durée : 45 minutes

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V'Lille – Sébastopol ou Victoire

