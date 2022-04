Duo pour un piano et un bandonéon Cie E IL PIANO VA Comps Comps Catégories d’évènement: Comps

Drôme

Duo pour un piano et un bandonéon Cie E IL PIANO VA Comps, 31 juillet 2022, Comps.

2022-07-31 – 2022-07-31

Comps Drôme EUR 10 Adaptation d’oeuvres de F. Chopin

Sylvie Sagot-Duvauroux, piano

Franscisco Cabello, bandonéon Comps

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

