Duo pour Dom Juan La Scène Le Rohan, 8 avril 2022, Mutzig.

Duo pour Dom Juan

La Scène Le Rohan, le vendredi 8 avril à 20:00

_Une comédie de François LIS_ _Avec Alexandre Bidaud et, en alternance, Martin VERSHAEVE ou François LIS_ _Pour les 400 ans de la naissance de Molière, La Scène Le Rohan vous propose un spectacle inédit._ Un metteur en scène et son comédien principal, abandonnés par la troupe, décident de jouer, malgré tout, la représentation du Dom Juan de Molière. L’essence même du Dom Juan de Molière, transmise par un énergique Duo de comédiens. Un spectacle entre café-théâtre, commedia dell’arte et tragédie, présenté avec la joyeuse complicité du public. (…) ces deux comédiens de très grand talent nous ont régalé d un Dom Juan absolument jubilatoire, inventif, pédagogique, interactif et parfaitement respectueux du texte avec une inventivité et un sens de l impro sans commune mesure.Un moment délicieux (…) Placement numéroté Tout public dès 12 ans

Tarif plein : 12 € Tarif réduit : 10 € (jeunes de moins de 25 ans, les chômeurs, bénéficiaires du RSA, et les jeunes en service civique)

Un metteur en scène et son comédien principal, abandonnés par la troupe, décident de jouer, malgré tout, la représentation du Dom Juan de Molière.

La Scène Le Rohan 39, rue du château 67190 Mutzig Mutzig Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T21:30:00