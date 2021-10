Duo Poésik : Histoires en peinture TNT – Terrain Neutre Théâtre, 29 octobre 2021, Nantes.

2021-10-29 Représentations les 29 et 30 octobre 2021 à 19h

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non 12 € / 9 € réduit / 7 € moins de 12 ans(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 29 et 30 octobre 2021 à 19h

Peinture et poésie. Littérature, peinture et musique viennent s’étaler sur grand écran pour nous raconter des histoires où il est question d’ange, de sirène, d’amour, de beauté, d’écologie, de mythologie et même de communication animale ! Dürer, Vermeer, Monet ou Vallotton… à chaque peintre son histoire, illustrée d’environ 25 tableaux chacun et accompagnée de boucles musicales improvisées. Dans ce spectacle complet qui s’adresse à toute la famille, venez découvrir sous un angle nouveau des peintures que vous connaissez peut-être déjà… ou pas. Avec Anne Lauricella, auteure-conteuse, et Jak Belghit, compositeur-guitariste. Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

