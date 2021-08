Duo PICAVET, piano à quatre mains Église Saint-Merry, 12 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 12 septembre 2021

de 16h à 18h

gratuit

Musique classique – Opéra !! Orchestre ! Piano… à quatre mains – Pièces de Gioachino Rossini, Gabriel Fauré, Franz Liszt et Maurice Ravel

Geneviève et Bernard Picavet, piano

Geneviève et Bernard Picavet, qui forment l’un des meilleurs duos de piano actuels, se sont produits depuis 1966 dans plusieurs centaines de concerts à Paris, en province et à l’étranger, en récital ou avec orchestre.

Ils ont participé à des festivals et manifestations importants : Festival du Marais, Estival de Paris, Chopin à Paris, « Musique au vert » au Parc Floral, de Sceaux, de Boucard, de Rambouillet, de Paris-Sorbonne, de la Butte-Montmartre, le Salon de la Radio-Télévision, le forum du piano à Blois…

Solistes de la radio-télévision depuis 1968, ils ont beaucoup enregistré pour France-Musique, France-Culture, les radios libres, ainsi que pour la télévision (plusieurs dizaines d’émissions, dont une série de douze Prélude à la nuit sur FR3). Le public et la critique apprécient de plus en plus leur démarche, qui consiste à faire connaître et à élargir le répertoire spécifique pour deux pianos et piano à quatre mains. Ils ont pu ainsi redécouvrir et enregistrer les Duos Symphoniques de Lefébure-Wély, réaliser le premier enregistrement de la Partita d’Arthur Honegger et la première française (au concert et au disque) des Pièces à quatre mains de Louis Moreau Gottschalk.

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

Contact :Les concerts de Saint-Merry concerts@saintmerry.rog https://saintmerry.org/concerts/dimanche-12-septembre-2021-duo-picavet-piano-a-quatre-mains/ https://www.facebook.com/events/1836487706554458/

