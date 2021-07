Duo Paul Pioli et Pierre Fenichel Comptoir de la Victorine, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Marseille.

Duo Paul Pioli et Pierre Fenichel

Comptoir de la Victorine, le jeudi 8 juillet à 18:00

Paul Pioli (Guitare) et Pierre Fenichel (Contrebasse) se retrouvent régulièrement dans des projets artistiques communs. Grand styliste de la guitare jazz, le parcours de Paul Pioli et ponctué de belles rencontres et créations. On notera tout particulièrement le duo formé avec le guitariste Jean-Paul Florens, puis le trio à cordes RITUEL, avec le violoniste Frédéric Tari et le contrebassiste Thomas Bramerie, remplacé ensuite par le guitariste Jean-Marie Frédérique. En 2004, débute la collaboration avec la flûtiste Dominique Bouzon le fruit de leur rencontre donne l’album Un beau matin en sortant de l’école, et par la suite Ondes, album du quartet de la flûtiste. Depuis plusieurs années il fait partie (avec Pierre Fenichel) du Jazz Poets quartet du saxophoniste Serge Casero. De nombreuses tournées en France et à l’étranger, amènent Paul Pioli à se produire avec : Lolo Bellonzi, Elene Dee, Barre Philips, le batteur George Brown, Bibi Rovere, François Chassagnite, Aldo Romano, Michel Benita, Emmanuel Bex, Olivier Ker Ourio, Christian Escoudé, Géraldine Laurent… En 2009, fruit de plusieurs sessions d’enregistrement, paraît l’album Un Dimanche Chez Henri enregistré en duo avec le guitariste Claude BASSO. Le saxophoniste Léo Mérie, spécialisé dans le répertoire de Monk fait appel à Paul Pioli et Pierre Fenichel , pour former le LéoQuartet qui enregistre en 2013 la bande son d’un film sur la Beat Generation réalisé par Xavier Villetard et Jean-Jacques Lebel. En novembre 2014, paraît l’album Monk vol. II enregistré en quartet. En 2017, Paul Pioli enregistre en trio avec Pierre Fenichel et Fred Pasqua (batterie) l’album Lignes dont le répertoire est principalement constitué de compositions. Pierre Fenichel demeure un inconditionnel des contrebassistes tels que Israel Crosby, Wilbur Ware ou encore, et sur un autre registre, Charlie Haden. Il initie des projets comme « Nietzsche et la Musique » (avec Gildas Etevenard, Massimo Schuster) et il s’aventure aussi dans le domaine des musiques électroacoustiques. En 2009, il rejoint Raphael Imbert et la compagnie Nine Spirit. Il participe activement à plusieurs projets : Lomax at Omax ( avec le banjoïste et compositeur américain Paul Elwood), Bach à Coltrane, Heavens (autour de la musique de Mozart et d’Ellington) avec lequel il enregistre en 2012 chez Harmonia Mundi. Il rencontre dans les projets de la compagnie des talents aussi divers que le Quatuor Manfred, Florent Heau, Don Moye (Art Ensemble of Chicago), Jean-Marc Montera, Sarah Quintana et bien d’autres musiciens. En 2014, Pierre Fenichel enregistre le nouveau projet d’André Jaume SMTHG close to SMTHG avec Alain Soler et Anthony Soler. 2015, marque un moment particulier puisque il va enregistrer son premier opus Breitenfeld, une relecture des thèmes de D. Brubeck et de P. Desmond pour le label Durance. Il enregistre par ailleurs avec Raphael Imbert et son nouveau projet Music is my Home avec Alabama Slim, Big Ron Hunter et leyla McCalla et Anne Paceo. Il se produit au sein du Jazz Poets quartet de Serge Casero, et de la compagnie Nine Spirit de Raphaël Imbert, il fait aussi partie du groupe Cotton Candies. En mars 2016, paraît son 1er album en tant que leader Breitenfeld.

Un duo acoustique pour une balade dans l’univers des grands stylistes du jazz.

Comptoir de la Victorine 29 rue toussaint Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T18:00:00 2021-07-08T20:00:00