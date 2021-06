Ballan-Miré Ballan-Miré Ballan-Miré, Indre-et-Loire DUO PARANÀ Ballan-Miré Ballan-Miré Catégories d’évènement: Ballan-Miré

Indre-et-Loire

DUO PARANÀ Ballan-Miré, 26 juin 2021-26 juin 2021, Ballan-Miré. DUO PARANÀ 2021-06-26 15:00:00 – 2021-06-26 17:00:00

Ballan-Miré Indre-et-Loire Ballan-Miré DUO PARANÀ : Musique latine

Le Duo Paranà vous offre une musique où cordes frottées et cordes pincées s’entremêlent. Géraldine Bisi au violon et Alexandre Luquet à la guitare vous transportent en Amérique latine où vous découvrirez le charme des musiques tango, bossa-nova, choro…

Gratuit service.culturel@mairie-ballan-mire.fr +33 2 47 73 83 54 https://www.laparenthese-ballan-mire.fr/ DUO PARANÀ : Musique latine

Détails Catégories d’évènement: Ballan-Miré, Indre-et-Loire Autres Lieu Ballan-Miré Adresse Ville Ballan-Miré lieuville 47.33788#0.61293