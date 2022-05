Duo Paola Léone & Robert Rossignol, 4 juin 2022, .

Duo Paola Léone & Robert Rossignol

2022-06-04 19:30:00 – 2022-06-04

15 Une création originale pour les plus courageux d’entre vous : Histoire d’Amour(s),



C’est ce qui vient à l’esprit pour définir ce nouveau spectacle ; sur un texte et projections graphiques de Paola Léone et une musique de Robert Rossignol.



Un univers onirique, poétique, érotique, à découvrir !



Paola Léone, auteur, illustratrice

Robert Rossignol, piano, compositions, improvisations

(Grand prix du Jury Festival Musique sur court-métrage Casque d’Or 1998 à Paris. Lauréat du Festival International du Film d’Aubagne en 2001)

Samedi 4 juin, lecture musicale avec le duo Paola Léone & Robert Rossignol au Roll’Studio.

