Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Calvados, Hermanville-sur-Mer Duo Nysos – hommage à Astor Piazzolla Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Duo Nysos – hommage à Astor Piazzolla Hermanville-sur-Mer, 26 septembre 2021, Hermanville-sur-Mer. Duo Nysos – hommage à Astor Piazzolla 2021-09-26 15:00:00 – 2021-09-26

Hermanville-sur-Mer Calvados Hermanville-sur-Mer Venez assister au concert du Duo Nysos avec Pierre-Louis Le Roux au piano et Timothé Gernot à la clarinette à la salle “la Ferme” du Centre Socio-culturel d’Hermanville-sur-Mer.

Les artistes rendront hommage au compositeur Astor Piazzolla.

Réservation conseillée par SMS au 06.31.25.94.71 ou par mail musiqueenecrin@gmail.com Venez assister au concert du Duo Nysos avec Pierre-Louis Le Roux au piano et Timothé Gernot à la clarinette à la salle “la Ferme” du Centre Socio-culturel d’Hermanville-sur-Mer. Les artistes rendront hommage au… musiqueenecrin@gmail.com +33 6 31 25 94 71 Venez assister au concert du Duo Nysos avec Pierre-Louis Le Roux au piano et Timothé Gernot à la clarinette à la salle “la Ferme” du Centre Socio-culturel d’Hermanville-sur-Mer.

Les artistes rendront hommage au compositeur Astor Piazzolla.

Réservation conseillée par SMS au 06.31.25.94.71 ou par mail musiqueenecrin@gmail.com dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse Ville Hermanville-sur-Mer lieuville 49.28777#-0.31446