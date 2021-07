Marseille Cal Des Marteguales Bouches-du-Rhône, Marseille Duo Nicole Lise – Émile Melenchon Cal Des Marteguales Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Duo Nicole Lise – Émile Melenchon Cal Des Marteguales, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Marseille. Duo Nicole Lise – Émile Melenchon

Cal Des Marteguales, le jeudi 15 juillet à 18:00

Nicole Lise : chant Émile Melenchon : guitare Un duo très soul qui partage une passion commune pour la musique afro-américaine et qui rend hommage aux plus grandes voix féminines de la soul. Entrée libre, selon disponibilité. CAL des martégales. Concert à 18h. Concert organisé par Le Cri du Port et la mairie du 2/3, dans le cadre de l’Été marseillais.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫ Cal Des Marteguales 2 Rue des Martegales 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T18:00:00 2021-07-15T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Cal Des Marteguales Adresse 2 Rue des Martegales 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Cal Des Marteguales Marseille