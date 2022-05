Duo Néria, 9 octobre 2022, .

Duo Néria

2022-10-09 17:00:00 – 2022-10-09

Généreuses dans leurs émotions, émouvantes dans leur expression.

Formé à Paris en 2017, le duo Neria obtient le 1er Prix du 48ème Concours Georges Cziffra lors du Festival SenLiszt. L’origine de son nom vient de Neria, déesse sabine de la Force et de la Bravoure : c’est cette image d’énergie et de force qui inspire les deux jeunes femmes dans leurs ambitions, leur choix de répertoire, et leurs interprétations. Les musiciennes privilégient le répertoire romantique et moderne mais aiment aussi explorer des oeuvres méconnues et créer des programmes thématiques. Cultivant un amour de la proximité avec le public et du partage, le duo Neria donne également des concerts privés et caritatifs.

Billetterie disponible à l’office de tourisme.

Duo Néria, Camille BELIN au piano et Natacha COLMEZ-COLLARD au violoncelle à l’auditorium

