DUO NEMTANU, 5 mars 2023, .

DUO NEMTANU



2023-03-05 16:00:00 – 2023-03-05

9 9 On connaît la complicité enjouée des deux soeurs et leur immense talent qui les fait mener une carrière remarquable à l’international, doublée d’un sans-faute discographique.

Depuis leur plus jeune âge, elles abordent le répertoire à la fois intime et virtuose écrit pour deux violons, répertoire qu’elles ne cessent d’enrichir avec des oeuvres de compositeurs actuels comme Eric Tanguy, Philippe Hersant, Benoît Menut, Edith Lejet…

Ici, elles ont choisi un corpus d’oeuvres qui leur permet de déployer liberté de style, vivacité d’interprétation et couleurs contrastées, autant de prétextes à d’espiègles clins d’oeil musicaux.

Brio, précision, fougue, intensité, tout y est !

Violon : Sarah Nemtanu

Violon : Deborah Nemtanu

+33 3 23 59 10 12 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/duo-nemtanu/

