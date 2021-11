Duo NAWAL et Catherine BRASLAVKI à Paris (75) Roses des Vents (Création – Premières à Paris) Théâtre de l’Ile Saint-Louis Paul Rey, 16 novembre 2021, Paris.

**Deux voix de femmes entre tradition et soul soufi, une rencontre exceptionnelle au cœur de l’Afrique et l’Europe ! Premières à Paris** Si ce duo n’existait pas, il faudrait l’inventer ! Tant il est rare de voir sur une même scène, deux artistes de la voix dont les talents sont à ce point complémentaires. **Après sa création le 5 novembre dernier** au festival Villes des musiques du monde, **le duo vous retrouve à Paris pour 4 semaines**. Voici deux femmes chanteuses et compositrices nées aux antipodes l’une de l’autre, et qui ont suivi un chemin insolite : celui de retrouver les sources traditionnelles de leurs cultures pour mieux composer une musique d’aujourd’hui. **Nawal** est ainsi revenue aux sons de ses **Comores** populaires, classiques et spirituelles, quand **Catherine Braslavsky** s’est imprégnée des chants de la **Méditerranée**, du **Moyen-Age** et de **l’antiquité**. C’est ainsi qu’elles nous proposent un chant original où les voix se font écho l’une l’autre en un jeu de miroirs où tout peut s’enrichir à l’infini. Ce faisant, elles interrogent notre monde d’aujourd’hui en célébrant le partage, la tolérance, la liberté, l’équilibre du masculin et du féminin, la nature. – [[https://youtu.be/CYaji1DUaYA](https://youtu.be/CYaji1DUaYA)](https://youtu.be/CYaji1DUaYA) – **Nawal, voix des Comores** : Chant, gambusi, guitare, Daf, Halo pan, bols tibétains, sanza etc **Catherine Braslavsky** : Chant, grand doulcimer, tanbura, bendir, grand tambour, guitare etc. [**www.nawali.com**](https://www.nawali.com) [**www.centrenawali.org**](https://www.centrenawali.org) – * des concerts annoncés dans l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** –

