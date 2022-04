Duo NASSER / MATHIEU Roll’Studio Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Duo NASSER / MATHIEU Roll’Studio, 9 avril 2022, Marseille. Duo NASSER / MATHIEU

Roll’Studio, le samedi 9 avril à 19:30

Nasser Ben Dadoo nous livre l’essence d’un blues vivant et explorateur;..Un voyage qui puise sa source le long du Mississippi, des portes de Menphis jusqu’au clubs électriques de Chicago. Ses oeuvres inspirées, riches de groove, de swing, de multiples rythmiques et de fréquentes improvisations, se veulent sincères et jubilatoires. [https://youtu.be/8rrbGJ8wjfw](https://youtu.be/8rrbGJ8wjfw)

15€

♫BLUES♫ Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T19:30:00 2022-04-09T22:00:00

