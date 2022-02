Duo MúsiKa dirEcta Théâtre de l’Oeuvre, 16 décembre 2022, Marseille.

Duo MúsiKa dirEcta

Théâtre de l’Oeuvre, le vendredi 16 décembre à 19:00

MúsiKa dirEcta est un duo cubain composé par Mabel Leonard Martinez, pianiste et Ernesto Montalvo Reyes, trompettiste. Leur proposition consiste essentiellement en l’interprétation d’œuvres emblématiques, ainsi que d’autres – moins connues – écrites pour trompette et piano, de compositeurs du XIXème à ce jour, d’auteurs cubains et latino-américains, principalement, mais également européens, qui incluent divers niveaux de complexité technique, interprétative et expressive. Ce duo reprend un ensemble de genres qui font partie de la richesse culturelle cubaine, tels que le « danzon », le « bolero », la « contradanza », la musique afro-cubaine, en les adaptant à ce format. Son objectif artistique vise aussi à valoriser les possibilités sonores, de timbres, expressives et interprétatives de la trompette et des instruments liés à cette famille comme le bugle, le cornet, le piccolo ou bien la pocket trumpet. Tarif : 15€/10€ Lien : [www.musikadirecta.com](http://www.musikadirecta.com) | [https://www.facebook.com/musikadirecta/](https://www.facebook.com/musikadirecta/) [https://www.youtube.com/channel/UCshZVKljaejNcB2Q08b4WH](https://www.youtube.com/channel/UCshZVKljaejNcB2Q08b4WH) [https://youtu.be/uF8iVaK-hTM](https://youtu.be/uF8iVaK-hTM)

15 / 10€

♫Musique Classique et Contemporaine Cubaine♫

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-12-16T19:00:00 2022-12-16T20:30:00