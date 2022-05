Duo Musicâme France à Lacoste Lacoste Lacoste Catégories d’évènement: Lacoste

Vaucluse

Duo Musicâme France à Lacoste Lacoste, 26 mai 2022, Lacoste. Duo Musicâme France à Lacoste Eglise Saint-Trophime 12, Rue Saint Sebastien Lacoste

2022-05-26 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-26 20:30:00 20:30:00 Eglise Saint-Trophime 12, Rue Saint Sebastien

Lacoste Vaucluse Lacoste EUR Un voyage musical autour de la musique classique & la musique du monde musicame.france@gmail.com +33 6 19 41 58 52 http://musicameconcerts.fr/ Eglise Saint-Trophime 12, Rue Saint Sebastien Lacoste

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lacoste, Vaucluse Autres Lieu Lacoste Adresse Eglise Saint-Trophime 12, Rue Saint Sebastien Ville Lacoste lieuville Eglise Saint-Trophime 12, Rue Saint Sebastien Lacoste Departement Vaucluse

Lacoste Lacoste Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacoste/

Duo Musicâme France à Lacoste Lacoste 2022-05-26 was last modified: by Duo Musicâme France à Lacoste Lacoste Lacoste 26 mai 2022 Lacoste Vaucluse

Lacoste Vaucluse