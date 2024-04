Duo Morsgael- Concert L’hippocampe Trégastel, vendredi 12 juillet 2024.

Le DUO MORSGAEL musique et chant irlandais

Nick Malicka , guitare chant et Georges Breuil au violon.

Depuis plusieurs années les deux musiciens ont joué plusieurs centaines de concerts en France et en Irlande. .

Début : 2024-07-12 18:30:00

fin : 2024-07-12

L’hippocampe 10 place Ste Anne

Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

